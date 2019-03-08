ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Минске в четвертый раз прошел забег Beauty Run

5 тысяч девушек решили отметить праздник активно, и это с учетом установленного лимита, желающих было куда больше. Красавицы приехали в столицу из всей Беларуси, были и зарубежные гостьи. По желанию можно было преодолеть дистанцию 2 и 5 километров в центре Минска. Отметим, что все победители и призеры традиционного старта получат помимо позитивных эмоций денежное вознаграждение. Хотя на пробег они вышли далеко не ради этого.

Абсолютно все участницы получили медаль, цветы и диплом. На дистанции в 5 километров снова равных не было Екатерине Корнеенко.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все