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В Минске в четвертый раз прошел забег Beauty Run
5 тысяч девушек решили отметить праздник активно, и это с учетом установленного лимита, желающих было куда больше. Красавицы приехали в столицу из всей Беларуси, были и зарубежные гостьи. По желанию можно было преодолеть дистанцию 2 и 5 километров в центре Минска. Отметим, что все победители и призеры традиционного старта получат помимо позитивных эмоций денежное вознаграждение. Хотя на пробег они вышли далеко не ради этого.
Абсолютно все участницы получили медаль, цветы и диплом. На дистанции в 5 километров снова равных не было Екатерине Корнеенко.
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