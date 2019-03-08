В Минске в четвертый раз прошел забег Beauty Run

5 тысяч девушек решили отметить праздник активно, и это с учетом установленного лимита, желающих было куда больше. Красавицы приехали в столицу из всей Беларуси, были и зарубежные гостьи. По желанию можно было преодолеть дистанцию 2 и 5 километров в центре Минска. Отметим, что все победители и призеры традиционного старта получат помимо позитивных эмоций денежное вознаграждение. Хотя на пробег они вышли далеко не ради этого.