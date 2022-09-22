В Минске в День без автомобиля десятки представителей различных предприятий устроили масштабный велопробег

На пользу экологии города, а также здоровью. В День без автомобиля по традиции - масштабный велопробег к центру столицы. От аквапарка "Лебяжий" стартовали десятки представителей столичных организаций. Руководители коммунальной сферы, промышленных предприятий, сферы образования с самого утра пересели на велосипеды. Маршрут пролегает по главной магистральной велодорожке, вдоль проспекта Победителей.