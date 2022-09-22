ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Минске в День без автомобиля десятки представителей различных предприятий устроили масштабный велопробег

На пользу экологии города, а также здоровью. В День без автомобиля по традиции - масштабный велопробег к центру столицы. От аквапарка "Лебяжий" стартовали десятки представителей столичных организаций. Руководители коммунальной сферы, промышленных предприятий, сферы образования с самого утра пересели на велосипеды. Маршрут пролегает по главной магистральной велодорожке, вдоль проспекта Победителей.

Финальная точка велозабега - площадь Победы. Здесь участники возложат цветы к монументу в память о героях Великой Отечественной войны.

Фото: БелТА

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все