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В Минске в День Независимости пройдет около 120 мероприятий
Всего в День Независимости в столице пройдет около 120 мероприятий: концерты и выставки, патриотические флешмобы и велопробеги. В Минске появятся десятки развлекательных площадок. Точки общепита возле Дворца спорта, Комаровского рынка, в Верхнем городе начинают работать уже сегодня в полдень.
Завершится празднование Дня Независимости большим концертом у стелы "Минск - город-герой" и праздничным фейерверком в 23:00. В этом году его можно наблюдать на шести локациях: в парках Победы, Уго Чавеса и Павлова, на набережной водохранилища Дрозды, на площадках у Национальной библиотеки и возле "Чижовка-Арены".
В течение всего дня будут работать 9 военно-тематических площадок "Наследники Победы". Организаторы подготовили специальный ролик-анонс мероприятия.
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