В Минске в ДТП пострадал велосипедист

По предварительной информации, сегодня около 7 часов водитель автомобиля "Митсубиси", двигаясь по проспекту Жукова со стороны улицы Харьковской в направлении проспекта Дзержинского, при подъеме на транспортную развязку совершил наезд на 45-летнего велосипедиста. Водитель двухколесного транспорта, не спешившись, пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.