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В Минске в ДТП пострадал велосипедист

По предварительной информации, сегодня около 7 часов водитель автомобиля "Митсубиси", двигаясь по проспекту Жукова со стороны улицы Харьковской в направлении проспекта Дзержинского, при подъеме на транспортную развязку совершил наезд на 45-летнего велосипедиста. Водитель двухколесного транспорта, не спешившись, пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП велосипедист был доставлен в медицинское учреждение для осмотра. По данному факту проводится проверка.

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