В Минске в этом году планируется ввести в эксплуатацию 6 объектов здравоохранения

Здравоохранение, образование, а также физкультура и спорт. В Минске в этом году появится много социально значимых новостроек. Например, 2 детских сада в Масюковщине, а также жилом комплексе "Минск-Мир". Уже в сентябре новоселье ждет детей из микрорайона Сухарево, 9, двери откроет и новая школа № 23. А еще 5 школ на стадии проектирования. В каждом районе Минска появятся и современные межшкольные стадионы для занятий футболом и легкой атлетикой. Спортивную базу мегаполиса усилят и теннисные корты по улице Жудро. Один из акцентов в нынешней инвестиционной программе Минска и на новые поликлиники, а также корпуса больниц.