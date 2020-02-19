В Минске в этом году заменят более двух тысяч лифтов

В этом году в столице заменят более двух тысяч лифтов. Современные подъемники оборудуют видеокамерами. Съемка в режиме онлайн будет доступна в течение месяца. Новые антивандальные кабины из сверхпрочного материала спроектированы с учетом безбарьерной среды. В двери без проблем проедет инвалидное кресло, а люди со слабым зрением смогут воспользоваться кнопками со шрифтом Брайля. Также срабатывают звуковые сигналы.

Оборудование также заменили энергосберегающим, теперь затраты на электроэнергию снижены вдвое. Новые кабины прослужат минимум четверть века.



