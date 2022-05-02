В Минске в этом сезоне высадят полтора миллиона однолетних растений

Беларусь готовится отметить священный для каждого жителя страны праздник - День Победы, сказать спасибо героям! Вдоль главных магистралей дизайнеры уже установили памятные арт-инсталляции, завершается и монтаж конструкций на основных праздничных локациях. Атмосферы и красок добавят также тематические цветники. Свою концепцию оформления разработали в каждом районе Минска. К слову, только однолетних растений в этом сезоне высадят полтора миллиона. Всю палитру увидела Елена Витко.



Андрей Морозов, заместитель гендиректора Минского парниково-тепличного комбината:

Каждый год мы пробуем какие-нибудь новинки. Из разновидностей цветов, видов и самое главное - из цветовых гамм.

В цветочных теплицах - вся палитра весны

Темно-бордовые и фиолетовые, белоснежные или даже огненные. Такое колоритное флористическое панно сейчас развернулось в парниково-тепличном комбинате Минска. Новые цветочные абстракции здесь создают каждый сезон.

Виола и петуния, сальвия, тагетес… Красочный микс в этой оранжерее выращивают специально для городских композиций. Ежегодно здесь распускаются около 2 миллионов цветов. Это, например, бегония вечноцветущая. Столичную прописку она получит уже в ближайшие дни.

И если в городе цветочный сезон только начинается, в теплицах он стартовал в декабре. Посев, постоянный уход, рассада в кассеты. Чтобы получить качественный материал, важно поддерживать также оптимальную температуру и влажность.

Андрей Морозов, заместитель гендиректора Минского парниково-тепличного комбината:

Тренд на комбинированные композиции

Озеленители уже вовсю работают над новыми композициями. В первую очередь высаживают виолу: она устойчива к температурным перепадам. Дополняют уличные букеты и декоративными злаками. Тренд последних сезонов - многолетние растения: их количество ежегодно увеличивают на 25 % за счет сокращения однолетних. Ищут и другие зеленые ноу-хау.

Екатерина Короткина, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП "Минскзеленстрой":

Всего в цветочном вальсе в этом году закружатся полтора миллиона однолетних цветов. Городской ландшафт украсят также декоративные кашпо. В канун Дня Победы особое внимание оформлению магистралей. Тематические композиции разработали во всех районах. К 9 Мая дизайнеры подготовили также памятные арт-инсталляции. В основе праздничной концепции - три ключевых элемента.

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП "Минскреклама":