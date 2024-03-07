В Минске в канун 8 Марта работают десятки цветочных маркетов

Минск 7 марта утопает в красках, лепестках и ароматах - по всему городу работают десятки цветочных маркетов. Особое весеннее настроение создают тюльпаны и солнечные мимозы. В тренде этого сезона также нарциссы и ирисы. Флористы помогают мужчинам подобрать самый оригинальный букет. Корреспондент АТН Илья Цветков прошелся по городу в поисках цветочного комплимента.

С первыми лучами яркого мартовского солнца Минск постепенно заполняется знакомыми ароматами свежести и особым настроением наступающего главного праздника весны. 8 Марта уже совсем близко. Но уже накануне представители мужского пола, перед тем как приехать на работу, в навигаторах прокладывают маршрут через цветочные маркеты. Их сегодня огромное количество по всему городу.

Традиционно на Привокзальной площади - место притяжения самых активных продавцов разноцветных ярких тюльпанов. И вот уже постепенно у ларьков с тюльпанами начинается приятная суета. Задача каждого покупателя - подобрать самый оригинальный и уникальный букет, чтобы порадовать своих коллег.