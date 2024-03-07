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В Минске в канун 8 Марта работают десятки цветочных маркетов
Минск 7 марта утопает в красках, лепестках и ароматах - по всему городу работают десятки цветочных маркетов. Особое весеннее настроение создают тюльпаны и солнечные мимозы. В тренде этого сезона также нарциссы и ирисы. Флористы помогают мужчинам подобрать самый оригинальный букет. Корреспондент АТН Илья Цветков прошелся по городу в поисках цветочного комплимента.
С первыми лучами яркого мартовского солнца Минск постепенно заполняется знакомыми ароматами свежести и особым настроением наступающего главного праздника весны. 8 Марта уже совсем близко. Но уже накануне представители мужского пола, перед тем как приехать на работу, в навигаторах прокладывают маршрут через цветочные маркеты. Их сегодня огромное количество по всему городу.
Традиционно на Привокзальной площади - место притяжения самых активных продавцов разноцветных ярких тюльпанов. И вот уже постепенно у ларьков с тюльпанами начинается приятная суета. Задача каждого покупателя - подобрать самый оригинальный и уникальный букет, чтобы порадовать своих коллег.
Выбрать нужный сорт, грамотно смешать разные оттенки и стильно упаковать помогут опытные продавцы. Они же дают советы, как продлить жизнь свежему букету, чтобы он радовал и дарил настроение как можно дольше.
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