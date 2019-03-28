В Минске в мемориальном комплексе "Тростенец" открыли памятник австрийским жертвам нацизма

В Минске в мемориальном комплексе "Тростенец" сегодня торжественно открыли памятник австрийским жертвам нацизма. В церемонии приняли участие Президент Беларуси и федеральный канцлер Австрии. Себастьян Курц прибыл в нашу страну с двухдневным визитом. В составе делегации около 40 человек, в том числе представители еврейских общин, родственники австрийцев, погибших в Тростенце. Идею установить памятники вдоль центральной аллеи комплекса странам, жители которых во времена Великой Отечественной погибли в концлагере, в 2015 предложил Александр Лукашенко. Австрия откликнулась первой, подготовила свой проект, по которому уже в Минске работал наш архитектор. Каждое имя погибшего в одном из крупнейших концлагерей Европы австрийского еврея теперь увековечено. Бережное отношение к памяти жертв нацизма стало частью нашей национальной идеи, отметил Александр Лукашенко. Подобные объекты - это урок истории для нас, современников, - помнить каждую личную трагедию во имя мирного завтра. Сохранить правду о той военной странице, написанной кровью, и не допустить возрождения страшного прошлого призвал Глава государства.

Илона Красутская с места событий. Кажется, тишину в этих местах даже не смеет прервать пение птиц. И в любой солнечный день здесь все равно мороз по коже. Тростенец - один из крупнейших концлагерей Европы во времена фашистской оккупации. Здесь были уничтожены более 200 тысяч человек. На территории находились несколько мест массового уничтожения: урочище Благовщина, где расстреливали, Шашковка - место сожжения и сам лагерь рядом с деревней Малый Тростенец. На территории более ста гектаров нацисты создали настоящую фабрику смерти. Зверски уничтожались партизаны и подпольщики, военнопленные, мирные граждане. Десятки тысяч евреев фашисты сгоняли сюда из Минского гетто и эшелонами привозили из других стран - Австрии, Польши, Франции, Германии. Прибывшим (приговоренным к смерти), чтобы успокоить, выдавали квитанции, где было написано, что их якобы всего лишь переселяют на новые места.



Белорусский Тростенец для австрийцев - мемориал национальной памяти

Здесь погибли 10 тысяч жителей Австрии. Благодаря тому что сохранились транспортные листы, сегодня историкам известны имена каждого уничтоженного. Еще 10 лет назад австрийцы начали увековечивать память своих соотечественников. На деревьях в Благовщине - месте уничтожения - вывешивали желтые таблицы с именами. А совсем недавно на тех же деревьях стали появляться и белые таблицы. По примеру австрийцев своих соотечественников увековечивают белорусы. К сожалению, имен жертв из нашей страны известно очень мало. Но каждый год историки и исследователи раскрывают все новые и новые имена.







Девиз "Никто не забыт, ничто не забыто" объединяет всех нас





Александр Лукашенко и Себастьян Курц открыли памятник "Массив имен"

А сегодня в Минске федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. Символично свой визит он начинает отсюда. Вместе с Главой белорусского государства открывают памятник "Массив имен". Это лучший пример того, что сегодня нам нужна исключительно миролюбивая политика. Нельзя допустить повторения подобных трагических событий в новейшей истории. Монумент "Массив имен" посвящен памяти более 10 тысяч граждан Австрии еврейской национальности. Памятник - совместная работа Беларуси и Австрии по мемориализации культуры памяти. Идею австрийского архитектора реализовывал белорусский скульптор. Отливали монумент на скульптурном комбинате в Минске - в месте, где были изготовлены практически все известные послевоенные памятники Беларуси.







Памятник состоит из 10 колонн

Они символизируют те 10 железнодорожных составов, на которых везли австрийцев в Тростенец. На монументе - тысяча имен собственных. Автором были проанализированы списки депортированных австрийских евреев, и практически все они увековечены в мемориале. Тысяча - потому что многие имена достаточно распространены в Австрии, и они часто повторяются.



От идеи до реализации проекта прошло чуть более года