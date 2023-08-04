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В Минске в момент получения взятки задержан руководитель отдела одного из унитарных предприятий
В момент получения взятки в Минске задержан руководитель отдела одного из унитарных предприятий. Об этом сегодня сообщила финансовая милиция. Серую схему организовали некоторые руководители в сфере ЖКХ. Раскрыли ее сотрудники ДФР. За деньги один из фигурантов пытался выгодно решить рабочие вопросы. Подробности рассказали правоохранители.
Бывший работник одного из унитарных предприятий, в настоящее время директор общества с ограниченной ответственностью, через посредника (руководителя другого ООО) организовал передачу взятки одному из руководителей структурных подразделений унитарного предприятия за благоприятное решение вопроса по допущению общества с ограниченной ответственностью к тендеру в качестве поставщика комплектующих для данного унитарного предприятия.
За подстрекательство к даче взятки возбуждено уголовное дело в отношении директора, фигурантом процесса стал и получатель вознаграждения. Правоохранители продолжают разбираться в деле, возможно, есть и иные сотрудники, которые имеют отношение к коррупционным преступлениям на предприятии.
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