В Минске в момент получения взятки задержан руководитель отдела одного из унитарных предприятий

Бывший работник одного из унитарных предприятий, в настоящее время директор общества с ограниченной ответственностью, через посредника (руководителя другого ООО) организовал передачу взятки одному из руководителей структурных подразделений унитарного предприятия за благоприятное решение вопроса по допущению общества с ограниченной ответственностью к тендеру в качестве поставщика комплектующих для данного унитарного предприятия.

Виталий Прибытко, официальный представитель УДФР Комитета госконтроля Беларуси по Минской области и г. Минску