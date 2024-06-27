В Минске в ночь на 29 июня продлят работу метро для участников бала выпускников

В Минске скорректирована работа метро для транспортного обеспечения участников Республиканского бала выпускников учреждений высшего образования, сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене.



"Минский метрополитен будет работать на вход для пассажиров 28 июня с 5:30 до 1:00 29 июня. Станция метро "Немига" открыта для пассажиров до 1:25 29 июня", - рассказали на предприятии.



Вход на станцию метро "Купаловская" со стороны улицы К. Маркса, как всегда, закрывается в 21:00.

