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В Минске в ночь на 29 июня продлят работу метро для участников бала выпускников

В Минске в ночь на 29 июня продлят работу метро для участников бала выпускников

В Минске скорректирована работа метро для транспортного обеспечения участников Республиканского бала выпускников учреждений высшего образования, сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене.

"Минский метрополитен будет работать на вход для пассажиров 28 июня с 5:30 до 1:00 29 июня. Станция метро "Немига" открыта для пассажиров до 1:25 29 июня", - рассказали на предприятии.

Вход на станцию метро "Купаловская" со стороны улицы К. Маркса, как всегда, закрывается в 21:00.

В столичной подземке просят пассажиров заблаговременно приобретать жетоны и проездные билеты. На всех станциях метрополитена проезд можно оплатить с помощью бесконтактных банковских карт.

Фото: БЕЛТА

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