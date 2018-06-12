Стартовал прием документов в первые классы столичных школ и гимназий. Всего в Минске в нынешнем году будет сформировано 850 первых классов для 23 тысяч детей. Зачисление происходит согласно территориальной принадлежности. Полный пакет документов принимается от семей, которые проживают в домах, закрепленных за школой или гимназией. При наличии свободных мест рассматриваются обращения и других желающих посещать то или иное учреждение образования. Приоритет при зачислении в учреждение образования на возможные свободные места имеют дети работников школ и гимназий или тех семей, в которых первый ребенок уже обучается в этом месте.