В Минске в оперативном режиме устраняют последствия снегопада

Минск накрыл снегопад. Госавтоинспекцией введен план "Погода". ГПО "Горрематодор Мингорисполкома" в оперативном режиме вывело на устранение последствий снегопада около 700 единиц спецтехники. О работах по расчистке улично-дорожной сети от снега БелТА рассказали в ГПО "Горрематодор Мингорисполкома" и ГО "Минское городское жилищное хозяйство".

Девять единиц спецтехники жилищно-коммунального хозяйства вступили в борьбу со снегом во дворах и на улицах города. Ночью в каждый из девяти районов Минска добавят еще по одной единице техники. "Основные работы начнутся с 6 утра. В уборке будут задействованы 1,9 тыс. работников и 48 единиц техники. Однако к утру числа могут поменяться", - уточнила генеральный директор ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Марина Толстик.