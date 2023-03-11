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В Минске в оперативном режиме устраняют последствия снегопада
Минск накрыл снегопад. Госавтоинспекцией введен план "Погода". ГПО "Горрематодор Мингорисполкома" в оперативном режиме вывело на устранение последствий снегопада около 700 единиц спецтехники. О работах по расчистке улично-дорожной сети от снега БелТА рассказали в ГПО "Горрематодор Мингорисполкома" и ГО "Минское городское жилищное хозяйство".
Девять единиц спецтехники жилищно-коммунального хозяйства вступили в борьбу со снегом во дворах и на улицах города. Ночью в каждый из девяти районов Минска добавят еще по одной единице техники. "Основные работы начнутся с 6 утра. В уборке будут задействованы 1,9 тыс. работников и 48 единиц техники. Однако к утру числа могут поменяться", - уточнила генеральный директор ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Марина Толстик.
В данный момент основную работу по уборке снега выполняют сотрудники минского Горремавтодора. Дороги от снега расчищают около 700 единиц спецтехники, для уборки улично-дорожной сети города выведено порядка 500 работников. Как пояснил главный инженер объединения Павел Важник, работы ведутся с сопровождением экипажей ГАИ. А центральная диспетчерская Горремавтодора координирует взаимодействие всех служб.
Фото: БелТА
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