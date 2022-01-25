В Минске в парке Медвежино открылся новый лыжный маршрут

Еще больше дистанций для любителей снежных забегов в столице! В парке Медвежино в микрорайоне Сухарево открылся новый лыжный маршрут. Длина дистанции 1200 метров. Здесь пробуют свои силы и новички, и опытные лыжники, проводят тренировки и юные биатлонисты. Для того чтобы покрытие всегда было пригодным для катания, дополнительно используют снежные пушки.