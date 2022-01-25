В Минске в парке Медвежино открылся новый лыжный маршрут
Еще больше дистанций для любителей снежных забегов в столице! В парке Медвежино в микрорайоне Сухарево открылся новый лыжный маршрут. Длина дистанции 1200 метров. Здесь пробуют свои силы и новички, и опытные лыжники, проводят тренировки и юные биатлонисты. Для того чтобы покрытие всегда было пригодным для катания, дополнительно используют снежные пушки.
Всего лыжных трасс в этом году в Минске пять. В Медвежино, Курасовщине, по улице Тикоцкого, в Чижовке и Веснянке. На снежных кольцах установлено дополнительное освещение, которое позволяет кататься и после захода солнца.