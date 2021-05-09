3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Минске в парке Победы звучит живая музыка, на полевой кухне угощают солдатской кашей
В Минске с самого утра уже работают праздничные площадки. Антуражно и в парке Победы: живая музыка, тематические зоны и активности для любого возраста.
На месте работает и наш корреспондент Елена Витко (прямое включение).
Добрый день! Действительно, парк Победы уже наполнился особой праздничной атмосферой. Здесь звучат военные песни, работают интерактивные стрелковые тренажеры, а на полевой кухне угощают солдатской кашей.
Также недавно прошли показательные выступления военнослужащих по рукопашному бою. Свое мастерство готовятся показать и кинологи. Программа насыщенная - сейчас концерт дают оркестры.
Плейлист победного мая будет разнообразный. Что попало в музыкальную афишу расскажет режиссер программы Елена Родионова
В столице подобных "брутальных площадок" семь. В парках Купалы и Павлова, возле Национальной библиотеки и "Чижовка-Арены". Также всю мощь военной техники можно увидеть в сквере у Комаровского рынка и по улице Столетова.
Праздничное настроение сегодня царит во всех районах Минска. Центральные локации: здесь, парке Победы, и у Дворца спорта. Там уже вовсю шумит ярмарка народных мастеров. А в эти минуты начинается и тематический концерт, а значит, наш культурный рейд продолжается.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Избирательная кампания в Беларуси: когда зарегистрированные кандидаты вправе приступать к агитации
"Таблица Менделевой": как Грузию раскачивают по старой методичке и кому "мечта" не дает покоя
Раздельный сбор мусора, современные контейнеры. В Минске модернизируют систему обращения с отходами
Каким был путь становления современной Беларуси - в проекте "Время выбрало нас"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все