В Минске в полтора раза выросло количество автохлама

В Минске количество автоподснежников увеличилось в полтора раза. Жители столицы все чаще оставляют неэксплуатируемые транспортные средства на стоянках и занимают парковочные места. Нередко автохлам становится причиной детского травматизма и пожаров. Среди таких авто немало грузовиков. Перевоз именно такого крупногабаритного транспорта наиболее сложный и затратный, так как задействуется специальная техника. Если в течение трех месяцев после перемещения на спецстоянку хозяин не объявился, авто отправляют в утиль. К слову, в столице учет забытых авто сейчас ведется в режиме онлайн в специальном электронном журнале.