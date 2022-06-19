3.68 BYN
2.94 BYN
3.45 BYN
В Минске в РНПЦ спорта появилась собственная операционная
Ко Дню медика Республиканский научно-практический центр спорта сам себе организовал подарок. В клинике появилась собственная операционная. Правда, пока ее не хотят афишировать: нужно все опробовать, провести тесты. Однако для нашей съемочной группы директор клиники сделала исключение. Ирина Малеваная лично провела экскурс, рассказала про все достоинства и внедренные новейшие технологии и уточнила, что теперь в случае операционного вмешательства спортсмены не будут стоять в очереди в другие учреждения, т.к. все нужные процедуры могут быть проведены на месте. Однако центр все же нацелен на то, чтобы максимально сократить подобного рода вмешательства в организм и восстанавливать спортсмена посредством иных реабилитационных методик.
Типичные травмы позвоночника, которые сопровождаются протрузией диска. Раньше зачастую спортсмен вынужден был постепенно заканчивать свою карьеру. Сейчас с помощью реабилитационных методик, вакуумных, электрических мы возвращаем спортсмена к занятиям. Он продолжает свои тренировки, естественно с использование лекарственных препаратов.
Кроме того, центр сейчас ведет исследования в области стволовых клеток. Эта работа проводится совместно с американскими коллегами, которые очень высоко оценивают потенциал нашего центра, как и многие другие зарубежные партнеры.