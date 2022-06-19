В Минске в РНПЦ спорта появилась собственная операционная

Ко Дню медика Республиканский научно-практический центр спорта сам себе организовал подарок. В клинике появилась собственная операционная. Правда, пока ее не хотят афишировать: нужно все опробовать, провести тесты. Однако для нашей съемочной группы директор клиники сделала исключение. Ирина Малеваная лично провела экскурс, рассказала про все достоинства и внедренные новейшие технологии и уточнила, что теперь в случае операционного вмешательства спортсмены не будут стоять в очереди в другие учреждения, т.к. все нужные процедуры могут быть проведены на месте. Однако центр все же нацелен на то, чтобы максимально сократить подобного рода вмешательства в организм и восстанавливать спортсмена посредством иных реабилитационных методик.