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В Минске в телеграм-канале ЖКХ можно узнать о ремонтных работах в доме

Ремонт домов и благоустройство прилегающих территорий. Коммунальные службы столицы активизировали сезонные работы по восстановлению крыш, фасадов, входных групп. Специалисты заняты ремонтом ступеней в подъездах жилых домов, стыков. На сайте Минского городского жилищного хозяйства и в телеграм-канале "ЖКХ Минск официально" - новая рубрика. Теперь жители столицы могут ознакомиться с пересчетом восстановительных работ, которые запланированы в их доме на ближайшую неделю.

В этом году в Минске капитально отремонтируют 169 домов. Масштабную модернизацию проводят один раз в 30-35 лет, длятся работы 4-5 месяцев.

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