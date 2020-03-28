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В Минске вдоль дорог начали появляться живые изгороди

В Минске вдоль дорог начали появляться живые изгороди

Вместо установки заборов и заграждений в столице на ряде участков вдоль дорог решили высаживать кустарники. Благодаря теплой зиме к посадкам приступили раньше обычного.

Живые изгороди появятся во всех районах города. Одна из первых украсила улицу Волгоградскую.


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