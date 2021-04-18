3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Минске ведутся работы по нанесению разметки
ГАИ Минска обращает внимание водителей на работы по нанесению разметки, которые активно ведутся в столице. Чтобы избежать аварий и столкновений со спецтехникой, автолюбителям советуют следить за временными знаками и двигаться с включенным ближним светом фар в сумерках. На некоторых участках рисунок линий может измениться, этому также стоит уделить внимание. Чтобы не создавать заторы, лучше выбирать маршруты в объезд тех улиц, где наносятся новые полосы.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все