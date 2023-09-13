ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Минске водитель из-за кошки врезался в остановку

Из-за кошки водитель врезался в остановку в Минске. ДТП произошло по улице Южная магистраль, рядом никого не было.

Водитель автомобиля Rover, увидев домашнее животное, не смог вовремя затормозить, и его машину вынесло за пределы проезжей части. Во всяком случае, такую причину ДТП сотрудникам ГАИ назвал автомобилист.

Какого цвета была кошка, не уточняется. В аварии никто не пострадал.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все