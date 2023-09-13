В Минске водитель из-за кошки врезался в остановку

Из-за кошки водитель врезался в остановку в Минске. ДТП произошло по улице Южная магистраль, рядом никого не было.

Водитель автомобиля Rover, увидев домашнее животное, не смог вовремя затормозить, и его машину вынесло за пределы проезжей части. Во всяком случае, такую причину ДТП сотрудникам ГАИ назвал автомобилист.