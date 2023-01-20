В Минске водитель сбил на переходе женщину и скрылся

В Минске на ул. Мясникова водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП, передает БелТА.

Сегодня утром водитель Кia ехал со стороны ул. Берсона в направлении ул. Немига. На нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 67-летнюю женщину и скрылся с места происшествия.

Спустя некоторое время сотрудники отдела оперативного реагирования и розыска ГАИ ГУВД Мингорисполкома установили личность правонарушителя. Им оказался 45-летний мужчина. Как пояснил задержанный, он испугался ответственности, поэтому оставил место ДТП.

По факту инцидента проводится проверка.