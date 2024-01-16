ЭкономикаОбществоПолитикаПрезидентРегионыЗдоровьеКультураТехнологииПроисшествияСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Минске водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП - пострадавший в больнице

В белорусской столице автомобилист сбил пешехода и скрылся с места аварии. Инцидент произошел на улице Голодеда.

По информации ГАИ, водитель иномарки задел мужчину, который пересекал дорогу по пешеходному переходу. Виновник с места происшествия уехал, а пешеход угодил в больницу.

Уже в скором времени правоохранители нашли нарушителя. Им оказался 36-летний минчанин. В момент задержания он был пьян - 2,3 промилле алкоголя. Сотрудники дорожной инспекции разбираются в ситуации.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все