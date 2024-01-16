В Минске водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП - пострадавший в больнице

В белорусской столице автомобилист сбил пешехода и скрылся с места аварии. Инцидент произошел на улице Голодеда.

По информации ГАИ, водитель иномарки задел мужчину, который пересекал дорогу по пешеходному переходу. Виновник с места происшествия уехал, а пешеход угодил в больницу.