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В Минске водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП - пострадавший в больнице
В белорусской столице автомобилист сбил пешехода и скрылся с места аварии. Инцидент произошел на улице Голодеда.
По информации ГАИ, водитель иномарки задел мужчину, который пересекал дорогу по пешеходному переходу. Виновник с места происшествия уехал, а пешеход угодил в больницу.
Уже в скором времени правоохранители нашли нарушителя. Им оказался 36-летний минчанин. В момент задержания он был пьян - 2,3 промилле алкоголя. Сотрудники дорожной инспекции разбираются в ситуации.
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