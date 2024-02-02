В Минске водитель совершил наезд на женщину - разыскиваются очевидцы ДТП

Милиция ищет очевидцев аварии, которая случилась 11 января на пересечении пр.Партизанского и ул.Шоссейной, сообщает"Минск-Новости" в со ссылкой наГАИ.

В 17:41 водитель неустановленного легкового автомобиля на обозначенном перекрестке совершил наезд на женщину 1988 года рождения, которая пересекала проезжую часть по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора.