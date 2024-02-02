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В Минске водитель совершил наезд на женщину - разыскиваются очевидцы ДТП

В Минске водитель совершил наезд на женщину - разыскиваются очевидцы ДТП

Милиция ищет очевидцев аварии, которая случилась 11 января на пересечении пр.Партизанского и ул.Шоссейной, сообщает"Минск-Новости" в со ссылкой наГАИ.

В 17:41 водитель неустановленного легкового автомобиля на обозначенном перекрестке совершил наезд на женщину 1988 года рождения, которая пересекала проезжую часть по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора.

Горожан, которым что-либо известно о ДТП, просят сообщить об этом по телефонам: +375(17) 239-60-19, 239-60-21; +375(29) 707-39-22 либо 102. Конфиденциальность гарантируется.

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