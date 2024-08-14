В Минске водитель Tesla попал в ДТП и разбил 5 автомобилей

Tesla разбила 5 автомобилей в Минске. ГАИ опубликовала видео с места аварии, которая произошла накануне на улице Якубовского.

27-летний водитель электрокара врезался в целый ряд припаркованных авто. После этого Teslaопрокинулась. Никто не пострадал. Разбиты 6 машин вместе с электрической. Предстоит выяснить, что стало причиной столкновений.