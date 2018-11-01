3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Минске возобновили трамвайное движение на участке от площади Якуба Коласа до Мясникова
В сторону железнодорожного вокзала маршруты под номерами 1, 4 и 7 сейчас движутся по новым рельсам. Современные технологии позволяют электротранспорту передвигаться без шума и вибраций.
Подробнее - Марина Муравьева. 8 километров современного трамвайного полотна за 8 месяцев. Сегодня трамваи № 1, 4 и 7 опять выехали на привычный маршрут в сторону железнодорожного вокзала. От рельсово-шпальной системы отказались в пользу новых технологий.
Возобновленный трамвайный маршрут позволил разгрузить 14 маршрутов автобусов, которые были альтернативой во время реконструкции. Временный 901 автобус также больше курсировать не будет, что значительно сэкономит время пассажиров.
Осваивать обновленную линию сегодня вышли около сотни трамваев. От вокзала без пересадок на них можно доехать до Зеленого Луга или Серебрянки.
Пассажирам не следует спешить покупать новый проездной на трамвай. До конца месяца от площади Якуба Коласа до Мясникова можно проехать и с проездным на автобус, которым они пользовались во время реконструкции трамвайного полотна.
В перспективе столицу ждет обновление рельсов по улице Змитрока Бядули с разворотным кольцом.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
История печальных судеб белки Арахис и енота Фреда: кто и зачем усыпил знаменитых животных
Наследие Дональда Трампа, или Что ему досталось от правления демократов в США
Поздравления не помогли: лишится ли Зеленский "карманных денег" от США и Западных партнеров
Дудаков: Трамп был бы не против деэскалировать ситуацию в секторе Газа
Регионы
Все
Происшествия
Все
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП
Более 50 человек остались без отдыха и денег - сотрудница турагентства присваивала деньги клиентов
Минчанин предложил провести новую знакомую до дома, а после ограбил ее