В Минске возобновили трамвайное движение на участке от площади Якуба Коласа до Мясникова

В сторону железнодорожного вокзала маршруты под номерами 1, 4 и 7 сейчас движутся по новым рельсам. Современные технологии позволяют электротранспорту передвигаться без шума и вибраций.

Подробнее - Марина Муравьева. 8 километров современного трамвайного полотна за 8 месяцев. Сегодня трамваи № 1, 4 и 7 опять выехали на привычный маршрут в сторону железнодорожного вокзала. От рельсово-шпальной системы отказались в пользу новых технологий.

Возобновленный трамвайный маршрут позволил разгрузить 14 маршрутов автобусов, которые были альтернативой во время реконструкции. Временный 901 автобус также больше курсировать не будет, что значительно сэкономит время пассажиров.

Осваивать обновленную линию сегодня вышли около сотни трамваев. От вокзала без пересадок на них можно доехать до Зеленого Луга или Серебрянки.

Пассажирам не следует спешить покупать новый проездной на трамвай. До конца месяца от площади Якуба Коласа до Мясникова можно проехать и с проездным на автобус, которым они пользовались во время реконструкции трамвайного полотна.