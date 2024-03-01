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В Минске возведут новую инфекционную больницу и сразу 4 поликлиники

Новую инфекционную больницу возведут в столице. Проект уже готов, а скоро на площадке начнется строительство. Вдоль Долгиновского тракта появятся сразу несколько корпусов. А это 300 обособленных боксов с изолированным входом. Здания инновационные: будут использовать легкие стальные тонкостенные конструкции. Тем временем появляются в Минске и другие медицинские объекты. В том числе сразу 4 поликлиники.

Активное строительство сейчас и медицинского центра по улице Маяковского. Также возводят новые корпуса на территории 11-й больницы. Кроме того, заведения реконструируют: а это сразу 7 объектов здравоохранения.

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