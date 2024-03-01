3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Минске возведут новую инфекционную больницу и сразу 4 поликлиники
Новую инфекционную больницу возведут в столице. Проект уже готов, а скоро на площадке начнется строительство. Вдоль Долгиновского тракта появятся сразу несколько корпусов. А это 300 обособленных боксов с изолированным входом. Здания инновационные: будут использовать легкие стальные тонкостенные конструкции. Тем временем появляются в Минске и другие медицинские объекты. В том числе сразу 4 поликлиники.
Активное строительство сейчас и медицинского центра по улице Маяковского. Также возводят новые корпуса на территории 11-й больницы. Кроме того, заведения реконструируют: а это сразу 7 объектов здравоохранения.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов