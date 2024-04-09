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В Минске возводят дома из сборных железобетонных конструкций новой серии
Дома из сборных железобетонных конструкций новой серии возводят в Минске. Первые два объекта появятся на улице Выготского. Среди преимуществ - электроотопление и комфортная планировка. Всего 19 этажей и 225 квартир. Сейчас на стройплощадке работа идет круглосуточно, без выходных. Тем временем в перспективе новый квартал на Выготского. А это более 100 тыс. кв. метров жилья и вся необходимая инфраструктура.
Дома новой серии появятся в пределах улиц Филимонова - Столетова, а также Купревича - Программистов. Только в этом году в столице в эксплуатацию введут приблизительно 650 тыс. кв. метров.
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