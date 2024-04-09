В Минске возводят дома из сборных железобетонных конструкций новой серии

Дома из сборных железобетонных конструкций новой серии возводят в Минске. Первые два объекта появятся на улице Выготского. Среди преимуществ - электроотопление и комфортная планировка. Всего 19 этажей и 225 квартир. Сейчас на стройплощадке работа идет круглосуточно, без выходных. Тем временем в перспективе новый квартал на Выготского. А это более 100 тыс. кв. метров жилья и вся необходимая инфраструктура.