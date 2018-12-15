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В Минске впервые прошел забег Санта-Клаусов

Эта традиция уже прочно вписалась в программу зимних карнавалов в Германии, Франции, Испании и Великобритании. Пришла она и в Беларусь. В Минске впервые прошел забег Санта-Клаусов.

На старте команду Агентства теленовостей в образе Снегурочки представила Кристина Камыш. Ее впечатления. Если северные олени за лето обленились, а сани рассохлись, то Санта-Клаусу остается только бежать. На улице всего лишь минус два градуса. Зимнему волшебнику жарко, но он не тает.

Место встречи - Цнянское водохранилище. Кто приехал пораньше, активно разминался. Остальные получали стартовые номера. Забег Санта-Клаусов в Беларуси состоялся впервые. На полтора километра допускали даже малышей. А вот на дистанциях в 5, 10 и 15 километров была серьезная борьба. Главное требование - наличие костюма.

Если не заморский Санта-Клаус, то уже точно наш Дед Мороз. Но на дистанции можно было встретить и эльфов, и гномов, и снежинок, и, конечно, Снегурочек. И вот такой сказочной командой - в счастливый 2019 год!

В самом престижном забеге самым быстрым стал эльф из Минска. 15 километров ему покорились за 56 минут 18 секунд. Кроме эмоций, конечно же, все участники получили медали и новогодние открытки

Пробежка в костюме Санты, Деда Мороза или Снегурочки позволяет оставаться инкогнито. Поэтому даже если ты добрался до финиша последним, об этом никто никогда не узнает, если ты не представляешься в конце.

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