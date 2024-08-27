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В Минске впервые провели высокотехнологичную операцию на поджелудочной железе

В Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии впервые провели высокотехнологичную операцию на поджелудочной железе по новой методике. Лапароскопическую панкреатодуоденальную резекцию выполнили 56-летнему пациенту из Лиды. Мужчине операция была необходима для лечения рака поджелудочной железы.

Опухоли в этом месте - редкое явление, но крайне тяжелое, и хирургическое вмешательство сегодня - самый эффективный метод лечения. Операция длилась около 12 часов. Лапароскопическое вмешательство выполнено через небольшие проколы в животе, что уменьшает травматичность и позволяет быстрее восстанавливаться. Пациент выписан на амбулаторное лечение уже на 8-е сутки.

Второй прооперированной пациентке по данной методике 66 лет. Она еще находится в центре под наблюдением врачей.

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