В Минске впервые провели высокотехнологичную операцию на поджелудочной железе

В Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии впервые провели высокотехнологичную операцию на поджелудочной железе по новой методике. Лапароскопическую панкреатодуоденальную резекцию выполнили 56-летнему пациенту из Лиды. Мужчине операция была необходима для лечения рака поджелудочной железы.



Опухоли в этом месте - редкое явление, но крайне тяжелое, и хирургическое вмешательство сегодня - самый эффективный метод лечения. Операция длилась около 12 часов. Лапароскопическое вмешательство выполнено через небольшие проколы в животе, что уменьшает травматичность и позволяет быстрее восстанавливаться. Пациент выписан на амбулаторное лечение уже на 8-е сутки.