В Минске впервые стартовал кадровый проект "Знак качества"

Мы больше занимаемся идеологией с точки зрения практики. А сегодня уникальная возможность вникнуть в теоретические вопросы, учитывая сложившуюся ситуацию в мире, складывающую ситуацию в мире и те политические события, которые ждут нас впереди (я имею в виду единый день голосования). В связи с тем, что были внесены изменения в Конституцию Беларуси, сегодня активизировалась политическая жизнь, необходим тот багаж знаний, который поможет нам в современное время ориентироваться на идеологическую работу.

Алексей Сегалович, участник кадрового проекта "Знак качества"