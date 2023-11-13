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В Минске впервые стартовал кадровый проект "Знак качества"
Кадровый проект "Знак качества" сегодня впервые стартовал в белорусской столице. Это совместная инициатива общественного объединения "Белая Русь" и Академии управления при Президенте. Специальная программа рассчитана на повышение квалификации сотрудников, а также поиск и подготовку перспективного кадрового резерва. Так, слушателями стали 25 активистов "Белой Руси" из всех регионов страны. Они пройдут переподготовку по специальности "государственное управление и идеология". Участников ждут лекции, тематические дискуссии и практические семинары. Ведущие эксперты расскажут об особенностях идеологии белорусского государства, геополитике, национальной безопасности.
Галина Гузовская, участница кадрового проекта "Знак качества":
Будут проходить обучение и наши штатные сотрудники, в том числе активисты "Белой Руси" для повышения, безусловно, своих профессиональных компетенций, для того, чтобы с учетом современных знаний, технологий, особенности нынешнего образовательного процесса идти в ногу со временем. Мы работаем сегодня со знанием нашего гражданского общества, формируем политическую культуру.
Мы больше занимаемся идеологией с точки зрения практики. А сегодня уникальная возможность вникнуть в теоретические вопросы, учитывая сложившуюся ситуацию в мире, складывающую ситуацию в мире и те политические события, которые ждут нас впереди (я имею в виду единый день голосования). В связи с тем, что были внесены изменения в Конституцию Беларуси, сегодня активизировалась политическая жизнь, необходим тот багаж знаний, который поможет нам в современное время ориентироваться на идеологическую работу.
Люди должны быть не только надежными, то есть государственно ориентированными, патриотами, но они должны быть профессионалы, а профессионализм невозможен без качественной подготовки, в том числе без теоретической подготовки. В современном мире, когда ведутся информационные войны, войны, связанные именно с воздействием на сознаниечеловека, иметь надежные знания о мире принципиально важно.
Мы пошли на то, чтобы дополнить дисциплины, которые будут преподаваться, элементами, связанными с партийным строительством. Например, это управление человеческими ресурсами в партийном и общественно-политическом строительстве, партийная аргументология, финансы и экономики партийного строительства. Мы будем приглашать для преподавания, для общения с нашими слушателями в том числе должностных лиц.
Занятия будут построены по принципу 30 процентов теории и 70 процентов практики. В целом срок обучения рассчитан на год и четыре месяца. В конце участники проекта получат соответствующий диплом о переподготовке.
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