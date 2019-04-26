В Минске временно отселили жильцов многоэтажки по улице Широкой - в доме треснула опора

О том, что люди должны покинуть свои квартиры, местные власти сообщили жильцам в районе обеда. Участок вокруг дома № 3 оцеплен. Работники администрации района при поддержке милиции помогают людям покинуть дом. Как отметили сами жильцы, проблемы с их домом начались еще полтора года назад. Они обращались в различные инстанции с тем, что в их квартирах образуются трещины. Ремонтные работы уже завершены. Трещины укрепили специальными конструкциями Специальные датчики следят за нагрузкой. Оцепление снято, жильцы вернулись в свои квартиры.