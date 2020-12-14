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В Минске вручили премию "Лидер года"

К слову, юбилейную премию посвятили памяти Владимира Карягина

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Онвозглавлял Республиканскую конфедерациюпредпринимательства 13 лет.

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