В Минске все лето будут точечно ликвидировать борщевик, осенью пройдет его массовая зачистка

С 250 гектаров до 15 - такое внушительное сокращение площади произрастания опасного борщевика провели специалисты в Минске с 2011 года. Сейчас работа продолжается. Задача - по возможности полностью избавиться от этого растения, особенно в местах постоянного пребывания людей. Подход используют комплексный. Основная обработка - химическая, она дает хорошие результаты. На протяжении всего лета очаги произрастания борщевика будут ликвидировать точечно. Массовую зачистку проведут также в конце сезона - осенью, когда растения начнут увядать и потеряют вегетативную силу.

К слову, от контакта со стеблем и бутонами борщевика можно получить серьезные ожоги. Об этом напоминают врачи. Лучше обойти стороной опасное растение. Если не удалось - необходимо срочно обратиться за помощью к медикам.