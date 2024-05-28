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В Минске все лето будут точечно ликвидировать борщевик, осенью пройдет его массовая зачистка
С 250 гектаров до 15 - такое внушительное сокращение площади произрастания опасного борщевика провели специалисты в Минске с 2011 года. Сейчас работа продолжается. Задача - по возможности полностью избавиться от этого растения, особенно в местах постоянного пребывания людей. Подход используют комплексный. Основная обработка - химическая, она дает хорошие результаты. На протяжении всего лета очаги произрастания борщевика будут ликвидировать точечно. Массовую зачистку проведут также в конце сезона - осенью, когда растения начнут увядать и потеряют вегетативную силу.
К слову, от контакта со стеблем и бутонами борщевика можно получить серьезные ожоги. Об этом напоминают врачи. Лучше обойти стороной опасное растение. Если не удалось - необходимо срочно обратиться за помощью к медикам.
Еще один инвазивный вид - золотарник. С ним также активно борются специалисты комитета по охране природных ресурсов. Это растение стремительно распространяется, а корневая система подавляет рост других растений и мешает работе аграриев.
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