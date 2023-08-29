В Минске все жилые дома подготовлены к отопительному сезону

Паспорта готовности к работе в предстоящий отопительный период получили все предприятия ЖКХ Минска. Подготовка началась еще в мае.

Перед подачей тепла коммунальные службы уделяют особое внимание техническому состоянию домов. Так, за 4 месяца специалисты отремонтировали системы с центральным отоплением, водонагреватели и трубопроводы, утеплили фасады домов, заменили кровлю, провели ремонт балконов. Там, где необходимо, установили окна. Электрооборудование также приводят в надлежащее состояние.

К слову, в столице на балансе 6421 многоквартирный жилой дом, большая часть с центральным отоплением. С газовыми нагревателями на обслуживании 520 жилых домов.