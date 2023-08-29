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В Минске все жилые дома подготовлены к отопительному сезону

Паспорта готовности к работе в предстоящий отопительный период получили все предприятия ЖКХ Минска. Подготовка началась еще в мае.

Перед подачей тепла коммунальные службы уделяют особое внимание техническому состоянию домов. Так, за 4 месяца специалисты отремонтировали системы с центральным отоплением, водонагреватели и трубопроводы, утеплили фасады домов, заменили кровлю, провели ремонт балконов. Там, где необходимо, установили окна. Электрооборудование также приводят в надлежащее состояние.

К слову, в столице на балансе 6421 многоквартирный жилой дом, большая часть с центральным отоплением. С газовыми нагревателями на обслуживании 520 жилых домов.

Специалисты продолжат проверять и тестировать все системы и оборудование, чтобы обеспечить их бесперебойную работу. Напомним, отопление в домах включают, когда температура 5 дней подряд не превышает плюс 8 градусов. В первую очередь с понижением температуры тепло начнет поступать в школы, больницы, детские сады, а затем в дома и офисы.

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