3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Минске все жилые дома подготовлены к отопительному сезону
Паспорта готовности к работе в предстоящий отопительный период получили все предприятия ЖКХ Минска. Подготовка началась еще в мае.
Перед подачей тепла коммунальные службы уделяют особое внимание техническому состоянию домов. Так, за 4 месяца специалисты отремонтировали системы с центральным отоплением, водонагреватели и трубопроводы, утеплили фасады домов, заменили кровлю, провели ремонт балконов. Там, где необходимо, установили окна. Электрооборудование также приводят в надлежащее состояние.
К слову, в столице на балансе 6421 многоквартирный жилой дом, большая часть с центральным отоплением. С газовыми нагревателями на обслуживании 520 жилых домов.
Специалисты продолжат проверять и тестировать все системы и оборудование, чтобы обеспечить их бесперебойную работу. Напомним, отопление в домах включают, когда температура 5 дней подряд не превышает плюс 8 градусов. В первую очередь с понижением температуры тепло начнет поступать в школы, больницы, детские сады, а затем в дома и офисы.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей