В Минске вспоминают скорбную дату. 75 лет назад было уничтожено Минское гетто

К скорбной годовщине в Беларуси приурочили масштабную программу Дней памяти. Обращение к соотечественникам и зарубежным гостям направил Президент Беларуси.

"В этот День памяти мы вспоминаем все известные гетто, всех жертв нацизма, скорбим по убитым, разделяем горе тех, кто выжил, но потерял родных и близких. Благодарим жителей Беларуси, которые, рискуя собой, спасали узников, за что удостоены высокого звания "Праведники народов мира". Наша земля, где погиб каждый третий житель, пропитанная слезами безвинных людей, дала новые ростки. Взрастила поколение, которое помнит уроки истории и бережет мир. Но планета снова погружается в пекло религиозных, межнациональных и политических конфликтов. Всем, кто сегодня забыл или, к своему счастью, не знал горя войны, мы не устанем повторять. Единственное, за что мы должны бороться, - это жизнь человека. Только она имеет смысл и ценность на земле», - говорится в обращении Президента.

Программу Дней памяти в столице сегодня открыл митинг-реквием у мемориального комплекса "Яма". Почтить память безвинно погибших ста тысяч евреев сюда пришли более тысячи человек. Среди них представители 36 стран: политики, дипломаты, общественные деятели, узники и праведники народов мира - немногие оставшиеся в живых свидетели тех событий.

Наш корреспондент Наталья Бордиловская о скорбном дне и памяти, которую нужно сохранять десятки и сотни лет, чтобы подобной трагедии никогда не повторилось.

В Национальном архиве Беларуси нам показывают следственное дело Эрнеста Эрнестовича Хюбнера, офицера германской армии. Один из 16 нацистов, он предстал перед судом БССР в 1946, на первом из четырех белорусских, открытом показательном процессе - на Минском. Судили карателей за ликвидацию Минского гетто.

18 томов по 70 страниц свидетельствуют: юридическая процедура над убийцами проведена по всем нормам - переводчик, защитник, показания свидетелей. То, что творили гитлеровцы, никаким законам не поддается.

Около 400 мест изоляции по национальному признаку по всей карте оккупированной Беларуси. Многих после ликвидации местных гетто переправляли в концлагеря Европы. Муки продолжались. Не всем удалось выжить. Но прошедшему после Минска Майданек, Освенцим и еще с десяток фабрик уничтожения Науму Хефецу повезло. Сегодня он один из 79 узников, которые свидетельствуют.

Наум Аркадьевич среди собравшихся на "Яме". Мемориал сегодня стал местом встречи тех, кому больно даже через 75 лет, прошедших после трагедии.

Более тысячи человек. Приехали со всех уголков Беларуси. Узники-свидетели, праведники народов мира - те, кто укрывал евреев. Их наследники. Ведущие из конфессий страны - на общей поминальной молитве.

Здесь не просто мемориал. "Яма" - реальное место трагической истории.

Здесь в рамках уничтожения Минского гетто нацистами были расстреляны более 5 тысяч представителей еврейской национальности. Всего за время существования Минского гетто погибли более 100 тысяч евреев, не только белорусских, но и депортированных из стран Европы. По всей Беларуси в больших и малых гетто были замучены и убиты более 800 тысяч человек.

825 дней минского холокоста тех 40-х вспоминали сегодня в мирной и спокойной столице. Беларусь как уникальный пример толерантности и дружелюбия. Страна, где в добрососедстве и сотрудничестве уживаются представители более 140 национальностей и 25 конфессий. Этот лейтмотив с трибуны звучал сегодня на разных языках - гостями Дней памяти и участниками митинга стали представители 36 стран мира.