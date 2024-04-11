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В Минске встречают Марину Василевскую

В Минске встречают Марину Василевскую

Тепло встречают белорусского космонавта Марину Василевскую в столичном аэропорту заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик, председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков, журналисты, молодежь, представители общественности, пишет БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

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