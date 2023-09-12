В Минске встретились военные атташе 14 африканских государств для обсуждения вопросов международного сотрудничества

Очень часто, когда прилетаешь на какой-либо симпозиум, форум, подходят представители стран Африки: "Вы знаете, я учился в Минске. Это очень здорово такой уровень образования". Вот мы их и привезли показать, что вот наш уровень образования, вот наша система военного образования, вот наши новые методики. Посмотрите на Вооруженные силы, в каких направлениях вы можете с нами работать, в каких направлениях нам будет взаимовыгодно, потому что мы работаем на равноправной основе.

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Беларуси