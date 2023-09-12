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В Минске встретились военные атташе 14 африканских государств для обсуждения вопросов международного сотрудничества
В эти дни представители африканских стран обсуждают вопросы международного сотрудничества. В Минске с рабочим визитом - военные атташе 14 государств. Беларусь активно развивает торгово-экономическое и военно-политическое сотрудничество с Африкой. В военном - наша страна многое делает в рамках строительства и развития Вооруженных сил. Продолжается работа по технической модернизации, закупке и поставках новых видов вооружения и военного оборудования.
Это приглашение мы получили от министра обороны, чтобы ознакомиться с возможностями и потенциалом Беларуси. Для стран Африки это прекрасная возможность наращивания контактов и взаимодействий. Мы заинтересованы в сотрудничестве в сфере высоких технологий. Беларусь является сильным представителем сельскохозяйственного сектора, имеет большой опыт в производстве тракторов. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Очень часто, когда прилетаешь на какой-либо симпозиум, форум, подходят представители стран Африки: "Вы знаете, я учился в Минске. Это очень здорово такой уровень образования". Вот мы их и привезли показать, что вот наш уровень образования, вот наша система военного образования, вот наши новые методики. Посмотрите на Вооруженные силы, в каких направлениях вы можете с нами работать, в каких направлениях нам будет взаимовыгодно, потому что мы работаем на равноправной основе.
Многие страны не понаслышке знают о Беларуси как о стабильном партнере и намерены продолжать развивать взаимное сотрудничество в разных сферах.
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