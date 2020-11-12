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В Минске введен обязательный масочный режим

Как сообщает Минздрав, это касается не только работников, но и посетителей всех без исключения объектов столицы. Теперь носить индивидуальное средство защиты нужно и в общественном транспорте, включая такси. Контроль за соблюдением требований распространения вирусных инфекций и COVID-19 в городе усилят с сегодняшнего дня.

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