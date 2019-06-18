В Минске вводится ограничение движения в связи с проведением спортивных соревнований

К сведению водителей! Временное ограничение движения всех видов транспорта вводится в столице в связи с проведением спортивных соревнований.



Так, до 2 июля невозможно будет проехать на участке улицы Чурлениса от проспекта Дзержинского до Каролинского проезда. И в этот же период ограничен доступ для автомобилей по улице Городской Вал на участке от улицы Немиги до проспекта Независимости. Кроме того, ГАИ напоминает: 22 и 23 июня пройдут групповые велогонки. Поэтому с 9 утра и до 17 часов движение перекроют в районе улиц между площадями Октябрьской и Победы, а также по улицам Первомайской, Ленина и Тростенецкой.