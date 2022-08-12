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В Минске выбирают лучшую арт-скамейку
В Минске все больше оригинальных локаций. И традиционно представители столичной власти перед праздником города выбирают лучшее. Необычные, яркие, веселые и практичные скамейки. Минчане уже могли оценить их по качеству. Сейчас очередь за жюри. Всего заявлено 200 арт-объектов. Металлические, гранитные и деревянные - представители различных организаций из девяти районов подошли к конкурсу очень ответственно и креативно. Многие украшены логотипом организаций. Например, работники метрополитена в оформлении использовали настоящую пару колес, которая весит полторы тонны. Чтобы выбрать лучший объект, учитывается множество критериев.
Такой формат благоустройства позволяет наполнить Минск новыми местами отдыха. Имена победителей назовут в следующий понедельник.
Фото: pixabay.com
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