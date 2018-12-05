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В Минске выбирают волонтера года

В эти минуты в Минске выбирают волонтера года. Награждают трудовые студенческие отряды и добровольцев за личный вклад. В этом году в такой номинации победил представитель Минского района Роман Новиков. Почетными дипломами Белтелерадиокомпании наградили и волонтеров, которые работали на детском "Евровидении". Это более 300 человек.

В течение года молодые люди организовывают благотворительные вечера в детских домах, помогают ветеранам, помогают восстанавливать храмы и музеи. В Минской области 5 тысяч волонтеров.

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