В Минске выбрали лучшие инновационные проекты

Когда идея превращается в бизнес-план мирового масштаба. За звание лучшего инновационного проекта в столице поборолись 24 финалиста в двух номинациях. Аппарат для быстрого приготовления шоколада получил первое место в номинации "Молодежная бизнес-идея". Лучшим инновационным проектом назвали стартап отечественных электросамокатов. Финансовой поддержки удостоены 8 грантов на общую сумму около 112 000 белорусских рублей.



Более 20 % всех конкурсных проектов этого года связаны с ІТ-сферой. Еще 20 % - из области хай-тек и радиоэлектроники. По-прежнему популярны медицинские проекты и идеи биотехнологий.

