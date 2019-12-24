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В Минске выбрали лучшие инновационные проекты
Когда идея превращается в бизнес-план мирового масштаба. За звание лучшего инновационного проекта в столице поборолись 24 финалиста в двух номинациях. Аппарат для быстрого приготовления шоколада получил первое место в номинации "Молодежная бизнес-идея". Лучшим инновационным проектом назвали стартап отечественных электросамокатов. Финансовой поддержки удостоены 8 грантов на общую сумму около 112 000 белорусских рублей.
Более 20 % всех конкурсных проектов этого года связаны с ІТ-сферой. Еще 20 % - из области хай-тек и радиоэлектроники. По-прежнему популярны медицинские проекты и идеи биотехнологий.
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