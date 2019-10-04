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В Минске выбрали лучших флористов среди юниоров
Они создают из цветов и растений целые картины. В Минске выбрали лучших флористов среди юниоров. Школьники из разных уголков страны стали участниками второго республиканского чемпионата. У мастеров было несколько творческих заданий: осенний букет, цветочный арт-объект и композиция-сюрприз. Оценивалось также время, потраченное на работу. Кроме того, лишь в момент соревнований юные флористы узнали, из чего будут составлять букет.
Лучшие работы представили на выставке в Республиканском центре экологии и краеведения.
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