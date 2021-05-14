3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Минске выбрали лучшую многодетную семью года
Лучшую многодетную семью года выбирали сегодня в Минске. Теперь такой статус у жителей Заводского района: в семье Жвирбловых воспитывают четверых детей. Всего же в списке участников 17 семей. Любовью и заботой в них окружают троих, пятерых и даже семерых детей! Нынешний конкурс прошел в онлайн-формате по трем номинациям. Это "Семейный фотоальбом с родословной", "Видеовизитка", а также "Презентация рецепта и приготовление любимого блюда". Сегодня же, накануне Международного дня семьи, участники получили награды и подарки.
Всего в Минске почти 16 тысяч многодетных семей, в них воспитывают более 51 тысячи детей.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва