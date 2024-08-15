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В Минске вынесен приговор напавшим на болельщиков ФК "Динамо-Минск" после матча в Гомеле
Прокуратура Заводского района Минска поддержала в суде государственное обвинение в отношении четырех граждан Беларуси, которым в вину инкриминировано совершение злостного хулиганства. Фигуранты уголовного дела напали на болельщиков футбольного клуба "Динамо-Минск" после матча, который проходил в Гомеле, сообщает БЕЛТА.
Как пояснила государственный обвинитель - помощник прокурора Заводского района Минска Елена Богаревич, с целью зачинства драки и отобрания символики футбольного клуба "Динамо-Минск" обвиняемые проследовали за автобусом болельщиков из Гомеля в Минск, после чего напали на них на стоянке у торгового центра.
Болельщикам футбольного клуба "Динамо-Минск", среди которых в том числе были двое несовершеннолетних, были нанесены многочисленные удары. Избиение продолжалось даже после того, как потерпевшие падали на землю, а один из них в результате преступных действий обвиняемых получил менее тяжкое телесное повреждение.
Нападавшие завладели имуществом потерпевших с символикой футбольного клуба "Динамо-Минск": майкой, шарфами, балаклавой, после чего скрылись с места преступления.
По результатам судебного разбирательства обвиняемые признаны виновными. Троим из них назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы, а одному - в виде 3 лет лишения свободы с учетом того, что ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в виде лишения свободы. Ко всем обвиняемым применена амнистия: они освобождены от отбытия наказания сроком на 1 год.
Приговор законную силу не вступил, может быть обжалован или протестован в апелляционном порядке.
Глава государства ранее неоднократно, в том числе и недавно, в феврале 2024 года, при заслушивании доклада о развитии белорусского футбола, указывал на необходимость наведения порядка в футбольных клубах, напомнила Елена Богаревич. В связи с этим прокуратура Заводского района Минска в очередной раз акцентирует внимание на важности соблюдения требований законодательства при проведении и посещении футбольных матчей.
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