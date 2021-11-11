От 18 до 25 лет заключения. Сегодня в Минске вынесен приговор по резонансному делу о наркотрафике. 2 года назад была задержана крупнейшая в истории Беларуси партия героина - 550 кг наркотика на черном рынке оценивается в 50 млн евро. По словам специалистов, из такого объема можно было бы изготовить 2,5 млн разовых доз. Определяющую роль в переправке этой партии наркотика через Беларусь играл гражданин Турции. По данным следствия, он действовал в интересах международной преступной организации. Чтобы обеспечить канал нелегального наркотрафика через нашу страну, создал организованную преступную группу. Подключил двоих соотечественников, которые занимались переправкой нелегального товара и оборудованием тайников для него.