В Минске вынесли приговор по делу об организации договорных футбольных матчей. Бывшему заместителю директора по спортивным вопросам и тренеру футбольного клуба "Шахтер" Владимиру Нидергаусу по совокупности преступлений назначено наказание в виде штрафа в размере 185 тысяч рублей. Напомним, обвиняли его по нескольким частям статьи за подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований. Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый с помощью подкупов помог "Шахтеру" занять первое место в белорусском чемпионате в прошлом году. В частности, было доказано, что Нидергаус обеспечил нужный результат команде из Солигорска в последнем туре, в котором "горняки" обыграли "Белшину". А потенциальный претендент на первое место - "Энергетик-БГУ" - проиграл "Динамо" (также не без вмешательства со стороны).