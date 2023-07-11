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В Минске вынесли приговор по делу об организации договорных футбольных матчей
В Минске вынесли приговор по делу об организации договорных футбольных матчей. Бывшему заместителю директора по спортивным вопросам и тренеру футбольного клуба "Шахтер" Владимиру Нидергаусу по совокупности преступлений назначено наказание в виде штрафа в размере 185 тысяч рублей. Напомним, обвиняли его по нескольким частям статьи за подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований. Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый с помощью подкупов помог "Шахтеру" занять первое место в белорусском чемпионате в прошлом году. В частности, было доказано, что Нидергаус обеспечил нужный результат команде из Солигорска в последнем туре, в котором "горняки" обыграли "Белшину". А потенциальный претендент на первое место - "Энергетик-БГУ" - проиграл "Динамо" (также не без вмешательства со стороны).
Мера пресечения Владимиру Нидергаусу в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Его освободили из-под стражи в зале суда.
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