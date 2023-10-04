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В Минске вынесли приговор пятерым участникам так называемых черных кол-центров
Звонили от имени банков и похищали деньги у белорусов. В Минске сегодня вынесли приговор пятерым участникам так называемых черных кол-центров. Группировка действовала на протяжении семи месяцев. Фигуранты представлялись следователем, милиционером или службой безопасности банковской структуры. Через мессенджеры выманивали данные банковской карты или заставляли жертву оформить на себя кредит. Получив доступ к личному счету,похищали деньги. Как итог - обвинительный приговор и реальные сроки от 6 до 9 лет лишения свободы. Плюс многотысячные долги перед потерпевшими.
Среди тех, кто оказался на скамье подсудимых, самое низшее звено, так называемые дропперы. Эти люди со своих карт обналичивали украденные деньги и переводили черную выручку организаторам за рубеж. Получив за свою работу небольшой процент, участники стали фигурантами уголовного дела с ущербом на сотни тысяч рублей. Многие адвокаты с приговором не согласны, посчитав его слишком суровым, и собираются его обжаловать.
Помимо отбывания наказания, подсудимых ждут крупные штрафы - до 37 тысяч рублей, а также судебные иски от пострадавших, которые выделены в отдельные гражданские производства.
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