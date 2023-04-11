В Минске вынесли приговор соучредителю элитного агентства недвижимости "Сильван"

Кроме того, что осуществлялись продажи элитной недвижимости, еще имела место сдача элитной недвижимости. Валерия очень контактный человек, у нее такая харизма, и она могла очень расположить к себе людей. Я понимала, что это хозяйка агентства "Сильван", и это было безупречное и не запятнанное имя, репутация у нее была на очень высоком уровне. Я знала ее маму, что она одна из первых основала агентство "Сильван", то есть подвоха никакого не было.

Пострадавшие