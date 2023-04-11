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В Минске вынесли приговор соучредителю элитного агентства недвижимости "Сильван"
Ущерб более 4 млн рублей - сегодня в Минске вынесли приговор соучредителю элитного агентства недвижимости "Сильван". Валерия Хованская была директором компании, продолжала семейный бизнес, основанный более 20 лет назад. Оказалось, что топ-менеджер, выполняя риелторские услуги, параллельно предлагала клиентам вложить деньги в строительство офисного центра, стать соучредителем компании или просто одалживала у клиентов деньги для своих нужд. Спустя несколько лет 35 пострадавших смогли довести дело до суда. Как итог - обвинительный приговор.
В ходе судебного следствия установлено, что обвиняемая, являясь учредителем и директором столичного агентства недвижимости сентября 2014 года по март 2022 года, путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь исполнять принимаемые на себя обязательства, завладела денежными средствами потерпевших в сумме свыше 4 млн рублей. Обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в размере 300 базовых величин, что составляет 11 100 руб.
Пострадавшие считают приговор слишком мягким и намерены его обжаловать. Суд обязал Хованскую возместить ущерб в течение двух месяцев, но у подсудимой нет ни недвижимости, ни автомобиля. Арестованное имущество - лишь личные вещи бывшего риелтора: бытовая техника, гаджеты, коллекция элитных часов и картин, медоборудование, дорогая бижутерия и премиум-набор ручек.
У нее нет ничего. У нее, оказывается, не было квартиры, вторую квартиру, которую она строила, это в собственности банков под лизинг. И человек настолько врал каждый день. Я так представляю: у нее начиналось с того, что ей звонили потерпевшие и спрашивали: "Лера, когда?" Она послала СМС "перезвоню позже". Это позже тянулось.
Кроме того, что осуществлялись продажи элитной недвижимости, еще имела место сдача элитной недвижимости. Валерия очень контактный человек, у нее такая харизма, и она могла очень расположить к себе людей. Я понимала, что это хозяйка агентства "Сильван", и это было безупречное и не запятнанное имя, репутация у нее была на очень высоком уровне. Я знала ее маму, что она одна из первых основала агентство "Сильван", то есть подвоха никакого не было.
Приговор в законную силу не вступил, стороны могут его обжаловать и опротестовать в апелляционном порядке.
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